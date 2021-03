„Noch eine Bank hat unsere Stadt nicht gebraucht“

In die Amtszeit von Josef Resch als ÖVP-Bürgermeister von Mattersburg fiel in den 1990er-Jahren die Gründung der Commerzialbank. Weder er noch der Amtsleiter waren bei der Eröffnung der Zentrale. „Damals hat es in unserer Stadt sechs Banken gegeben, eine siebente hat niemand gebraucht“, gab Resch zu Protokoll.