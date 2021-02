Schon wieder mehr als 60 neu Infizierte

Die Corona-Lage im Burgenland verschärft sich weiter. Das Virus wurde innerhalb von 24 Stunden bei 64 Menschen neu nachgewiesen. Die Zahl der aktiven Fälle stieg auf 657 (Stand Freitag) an. Auch in den Krankenhäusern müssen mehr Patienten behandelt werden – mittlerweile 49, acht davon auf der Intensivstation. Die Zahl der Todesopfer erhöhte sich indes nicht und lag am Freitag weiter bei 238.