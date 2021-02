Schwimmareal in Klagenfurter Lendkanal geplant

Der Lendhafen ist idyllisch, wird in den nächsten Jahren mit vielen Aktionen zu einem Erholungsparadies ausgebaut. „Swim the Lend“- so soll auch das geplante Trainingsareal dort heißen. VP-Geschäftsführerin Julia Löschnig möchte das Projekt umsetzen. Die Länge der markierten Schwimmbahn soll 100 Meter betragen.