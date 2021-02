Manche setzen auf Klagen, andere warten noch zu

Für die sieben betroffenen Gemeinden geht es in Summe ebenfalls um Millionenbeträge. Für Hirm etwa sind es knapp 900.000, für Schattendorf über eine Million und für Baumgarten 325.000 Euro. In diesen Fällen wird es ein Angebot geben, dass das Land den Orten die Forderungen „abkauft“. Sprich, das Land zahlt den Gemeinden einen bestimmten Prozentsatz des verlorenen Geldes und klagt die Forderung dann gegenüber der Republik ein. Die genauen Details sind noch in Ausarbeitung, laut Zink ist die Umsetzung für März vorgesehen.