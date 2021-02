Rettung für sterbende Lacken

Der Salzhaushalt vieler Lacken im Seewinkel ist massiv gestört. Gründe dafür sind die Absenkung des Grundwassers, Entwässerung und künstliche Süßwasserzufuhr. In nur 100 Jahren wurden 80 Prozent der ursprünglichen Lacken zerstört. Ein EU-Projekt soll nun einige Lacken und somit auch die Tiere und Pflanzen, die den Salzgehalt des Bodens brauchen, um zu überleben, retten. Gestern wurden fünf Tonnen Salz in der Moschado-Lacke bei Apetlon händisch ausgebracht. Diese pannonischen Salzlebensräume sind europaweit einzigartig, erläuterten Harald Grabenhofer und Bernhard Kohler vom WWF. Das Salz soll die Dichtheit des Lackenbodens wiederherstellen und somit die Verlandung stoppen. Man möchte so schwere Schäden beheben und natürliche Prozesse wieder in Gang bringen.