„Wir haben sicherlich noch Luft nach oben“

Die Richtung passt also. Freude macht Hlebayna, der nach jahrelanger Trainertätigkeit im Ausland 2014 zum VSV zurückkehrte um das Projekt „Going for Gold“ zu leiten, aber auch die Infrastruktur. „Die permanente Trainingspiste in Zürs wird sehr gut angenommen. Es waren seit der Eröffnung im November schon an die 5000 Sportler hier“, verrät der Lecher und verweist auch auf die Trainingsstrecken auf der Garfrescha und am Außergolm. „Insgesamt haben wir im Land 22 Skiliftpartner. Ohne deren Entgegenkommen und unserem guten Draht zum Sportreferat sowie der Politik wäre eine derartige Nachwuchsarbeit nur sehr schwer möglich.“