Clooney darf Tochter nicht die Haare schneiden

Hausarbeit als Clooneys neues Hobby

Überhaupt hat der Schauspieler in der Corona-Pandemie seine Leidenschaft für die Hausarbeit entdeckt. „Ich sage dir, was mein neues Hobby ist: zwei oder drei Ladungen Wäsche am Tag und andauernd Geschirr spülen“, verriet er weiter. „Und scheinbar muss man seine Kinder immer mal wieder waschen.“