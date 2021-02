Besucherregeln für Heime sollen gelockert werden

Man befinde sich in einem „guten Arbeitsprozess“ mit den Bundesländern, meinte Anschober in einem Interview mit der APA. Am Dienstag gab es in Alters- und Pflegeheimen österreichweit 327 infizierte Bewohner, dazu kamen 268 aktive Fälle bei Mitarbeitern. Der Großteil der an der Impfung interessierten Bewohner von Alters- und Pflegeheime seien „als erste Priorität“ bereits durchgeimpft.