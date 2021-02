Gute Nachrichten: Heime zweimal durchgeimpft

43 Prozent aller Corona-Todesfälle in Heimen

Hier war auch Eile geboten - schließlich starben bereits rund 3430 Menschen (Stand Anfang Februar) in einem Alters- oder Pflegeheim an oder mit einer Corona-Infektion, was 43 Prozent aller Corona-Todesfälle in Österreich ausmacht. Nach besonders schwierigen Monaten Ende des Vorjahres habe sich die Infektionslage in den Einrichtungen jedoch „in den letzten Wochen ganz erfreulich“ verbessert, so Gesundheitsminister Rudolf Anschober vergangene Woche.