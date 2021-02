Sportartikelhandel in Tiroler Urlaubsorten vor Aus

„Engpässe dramatisch“

Das wichtigste Datum für die Sportfachhändler in den Tourismusgebieten war nicht die Öffnung am 8. Februar, sondern der 16. Februar: Seit diesem Tag ist der Ausfallbonus zu beantragen. Er ist nicht an die Öffnung des Geschäftes gekoppelt und inkludiert auch Ski-Verleih, Service und Depot, die bisher in den Wirtschaftshilfen und bei der Regelung der indirekt betroffenen Branchen nicht ausreichend berücksichtigt wurden. „Allerdings brauchen diese Familienbetriebe unbedingt jetzt das Geld am Konto, die Liquiditätsengpässe sind aktuell dramatisch“, schildert Katrin Brugger.