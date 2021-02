Große Trauer nach Todessturz bei Felsräumung

„Michaels Tod geht mir persönlich nahe. Ich bin in Gedanken bei der Trauerfamilie, die ich sehr gut kenne – denn Michaels Mutter ist Mitglied unseres Gemeindevorstands. Es ist schrecklich, wenn ein so junger, aktiver Mensch plötzlich mitten aus dem Leben gerissen wird“, sagt ein tief erschütterter Leopold Schiller, Bürgermeister von Bad Goisern. Der 31-Jährige sei ein in der ganzen Gemeinde hochgeschätzter und beliebter junger Mitbürger gewesen, der sich auch als Feuerwehrmann immer wieder ehrenamtlich engagiert hat: „Ihn zu verlieren, tut sehr weh.“