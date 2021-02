Mit Schummeln geht das Fasten leichter

Das Konzil von Konstanz (1414 bis 1418) hatte bestimmt, dass an den 40 Tagen vor Ostern zwar jegliches Fleisch verboten war. Erlaubt blieben dagegen Fische und „alles, was im Wasser lebt“. Kurzerhand wurden daher Lämmer, Schweine und sogar Hirsche in Teiche oder Zisternen getrieben und anschließend guten Gewissens aufgetischt.