Weiter Diskussion zu BMV-Millionen

Ähnlich der Vorschlag von Manfred Kölly (LBL), Ortschef von Deutschkreutz: 33 Millionen Euro sollen an die Gemeinden gehen und in weiterer Form den Bürgern als Gutschrift erlassen werden. „Das wären 100 Euro pro Einwohner“, so Kölly. Dem Müllverband würde trotzdem noch eine ordentliche Summe an Rücklagen übrig bleiben, sagt der Politiker.