Hofer will Bevölkerung über Lockdown befragen

Hofer will Spenden an Politik „insgesamt untersagen“

In puncto Parteispenden sprach er sich dafür aus, „Spenden an die Politik insgesamt zu untersagen“ - „das würde uns viele Sorgen nehmen“, so Hofer. Schließlich gebe es hierzulande ein gutes Parteienfinanzierungssystem, es sei „nicht notwendig“, dass Firmen an Parteien oder parteinahe Organisationen spendeten. Unter Letzteres würde er alle Vereine subsumieren, die „parteipolitisch aktiv sind“, wie etwa Vorfeldorganisationen oder auch Bünde.