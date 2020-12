Corona-Maßnahmen: Zu früh, zu spät, zu leicht?

Tourismus: Sowohl Hotelier- als auch Gastronomievertreter können mit den Schließungen in Kombination mit Umsatzersatz gut leben. Einzelne Betriebe hätten sich ein Aufsperren zumindest tagsüber gewünscht. Komplex ist die Situation in den Skigebieten: Dass Hotels geschlossen bleiben und die Touristen noch bis zumindest Mitte Jänner ausbleiben werden, stelle für den Wintertourismus eine „mittlere Katastrophe“ dar, sagt Seilbahn-Obmann Franz Hörl. Skurril: In der Schweiz haben Bars auch an der Piste geöffnet. Eine Kontrolle, ob Skifahrer vom Tiroler Ischgl ins benachbarte Schweizer Samnaun wedeln, ist quasi unmöglich.