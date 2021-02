Polit-Streit steht vor Verlängerung

Tags darauf ging die Sitzung ähnlich hitzig weiter. Bis zum Nachmittag kühlten die Gemüter jedoch wieder ab und kehrten zum eigentlichen Thema – dem Raumplanungsgesetz – zurück. Sowohl ÖVP als auch Freiheitliche sehen das Gesetz als verfassungswidrig an. Landesrat Heinrich Dorner (SPÖ) und SPÖ-Klubchef Robert Hergovich weisen das zurück. Man sichere damit leistbare Baugründe und einen Ausbau der Fotovoltaik. Mit Ministerin Leonore Gewessler (Grüne) sei bereits eine Lösung erzielt worden, der Weg für das Gesetz sei frei, so Dorner. ÖVP-Klubchef Markus Ulram will unterdessen eine Verfassungsklage vorbereiten.