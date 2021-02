Prinz Philip weiter im Spital: Harry auf Abruf

Noch kein Aufatmen bei den Royal-Fans: Prinz Philip (99) muss weiterhin in einer Londoner Klinik bleiben. Er werde dort noch einige Tage unter Beobachtung ruhen, hieß es vom Buckingham Palast in London über den Queen-Ehemann, der am Dienstag in die Klinik eingeliefert worden war. Der in den USA lebende Prinz Harry wird Berichten zufolge vom Palast laufend informiert. Ein Privatflugzeug soll bereitstehen, um ihn im Falle der Fälle schnell nach England zu fliegen.