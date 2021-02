„Foul-Spiel“ im U-Ausschuss als Polit-Aufreger

Der Idee eines Sozialfonds liegt ein Benefizfest des SV Gols zu Niessls 50er zugrunde. Dem grundsätzlichen Appell an Gäste, von Geschenken abzusehen, standen Spendenboxen gegenüber. 270.000 Schilling (19.621 Euro) wurden eingeworfen, die stattliche Summe ging direkt an das Rote Kreuz. In 18 Jahren als Landeshauptmann sind 130.000 € zusammengekommen. Das Geld wurde im Laufe der Zeit an 50 Familien in Not und Organisationen wie die soziale Fraueneinrichtung Die Treppe aufgeteilt. „Die Arbeit machten Büromitarbeiter und Top-Juristen in der Freizeit“, teilte Niessl mit. Ob zu runden Geburtstagen Goldgeschenke an ihn beziehungsweise an den Sozialfonds gegangen sind, so wie es Ex-Bankchef Martin Pucher behauptet hatte, kann Niessl nicht sagen: „In die Arbeit des Vereins war ich nicht eingebunden. Ich bin lediglich den Bitten des Sozialfonds nachgekommen und war bei der Verleihung von symbolischen Schecks dabei.“