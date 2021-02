Maurer: „Werfen jetzt nicht die Nerven weg“

Erst der Asyl-Streit, dann der Krach nach der Hausdurchsuchung beim türkisen Finanzminister: Die Grünen fielen zuletzt mit heftiger Kritik am Koalitionspartner auf. Laut Klubchefin Sigrid Maurer hat dies mit einer Art Lerneffekt nach einem Jahr in der Juniorpartner-Rolle zu tun: „Wir wissen jetzt besser, wie die ÖVP tickt, und haben auch gelernt, unsere Positionen zu kommunizieren“, sagt sie zur „Krone“. Ein Regierungsbruch steht für sie aber nicht zur Debatte: „Wir sind angetreten, um etwas zu verändern. Wir werden nicht die Nerven wegwerfen und in einer Pandemie die Regierung sprengen, wenn es zu einem Konflikt kommt.“