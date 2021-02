Wie kam FPÖ zum Urteil über LH als „Impflobbyist“?

„Krone“: Was sagen Sie dazu, wenn man diese Nationalratsanfrage als eher ungewöhnlich empfindet angesichts der schwarz-blauen Zusammenarbeit in Oberösterreich?

Gerhard Kaniak: Das hat mit der schwarz-blauen Zusammenarbeit in Oberösterreich an sich gar nichts zu tun. Sondern der zu erfragende Hintergrund war eigentlich das Verhältnis zwischen der Landes-ÖVP bzw. LH Stelzer und der Bundesregierung, insbesondere Gesundheitsminister Anschober.