Kurzvideos dienen Patienten als Gedächtnisstütze

Das Team vom Therapiezentrum am Mühlteich Frauenkirchen hat eine innovative Idee umgesetzt, die ihren Patienten das Leben erleichtern soll. Die 100 gängigsten Übungen aus sämtlichen Therapiebereichen wurden gefilmt und professionell in etwa einminütige Clips zusammengeschnitten. So sollen die Patienten das Training in den eigenen vier Wänden auch richtig nachmachen können.