In Villach entstehen Gärten für buntes Miteinander

Das Schulgarten-Projekt sei außerdem ein weiterer Schritt zur Belebung von Stadtteilen. In weiterer Folge könnte die Stadt auch ihre Bevölkerung motivieren, selbst aktiv zu werden. Gestartet werden soll an Volksschulen. „Wir wollen dann aber auch weiterführende Schulen und öffentliche Grundstücke in das Projekt miteinbeziehen.“