Finkenstein: Große Vielfalt unter der Burg

Der Berg ist ein facettenreiches Massiv mit einer markanten Felsformation und viel Geschichte. Dort wurden nämlich die ersten Siedlungsspuren im Villacher Raum aus der Jungsteinzeit gefunden. Der Name der Gemeinde geht auf die Burg und ihre Burgherren zurück. Die Konzerte in der Burgarena ziehen heute Gäste aus nah und fern an. Seit 2020 hat die Burg einen neuen Herrn, der einiges bewegen will.