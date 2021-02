So könnten auch Schüler mit Fünfer aufsteigen!

Kürzere Ferien für schlechte Schüler! Wie berichtet, will Wiens Bildungsstadtrat Christoph Wiederkehr Kinder und Jugendliche mit Defiziten im Sommer in Pflicht-Nachhilfekurse schicken. Geht rechtlich nicht, sagt das Bildungsministerium. Wiederkehr legt nach: Wer an den Kursen teilnehme, bekomme eine „Belohnung“.