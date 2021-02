Erste Impftermine: 100.000 vorgemerkt

Am Montag wurde die 100.000 Impfvormerkung registriert. Damit ist mehr ein Drittel der burgenländischen Bevölkerung über 16 Jahren für die Immunisierung angemeldet. Am Donnerstag wird mit der Impfung der über 80-jährigen Hochrisikopatienten gestartet. Seit gestern werden diese per E-Mail oder SMS über ihren genauen Termin informiert.