Soziales Jahr als Erfolgsstory

„Nach einer Ausbildung zum staatlich anerkannten Rettungssanitäter leisten die Kursteilnehmer ihren Dienst in diesem Bereich ab“, weiß Komosny. Ein Tätigkeitsfeld, in dem gerade in Pandemie-Zeiten jede helfende Hand dringend gebraucht wird. Denn die Einsätze sind – auch durch die umfangreichen Schutzmaßnahmen – zeitaufwendiger geworden. Das Sozialjahr bietet dabei einen Vorteil, der auch im späteren Leben von Bedeutung ist: „Die jungen Damen und Herren stärken durch ihren Dienst ihre emotionale Kompetenz massiv.“ Infos: www.roteskreuz.at