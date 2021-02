Spotify-Personal arbeitet in Zukunft „von überall“

Mitarbeiter des Musikstreaming-Marktführers Spotify werden nach Ende der Corona-Pandemie nicht ins Büro zurückkehren müssen. Die in Schweden beheimatete Firma stellte dafür ein Konzept unter dem Titel „Arbeiten von überall“ vor. „Arbeit ist nicht etwas, wofür man ins Büro kommt, sondern das, was man tut“, so einer der Grundsätze. Und Effizienz messe man nicht an der Zahl der Stunden, die man im Büro verbringe.