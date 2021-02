Rudersdorfer Florianis holten sich HELP Award 2020

In Form eines Fotowettbewerbs konnten Österreichs Feuerwehren den Teamzusammenhalt bildlich und per Voting unter Beweis stellen. Insgesamt 32 Wehren nahmen an dem Bewerb teil. Jury und Publikum überzeugte das Bild der FF Rudersdorf-Ort am meisten. Sie konnten sich die begehrte Trophäe und ein stolzes Preisgeld von 3000 Euro sichern.