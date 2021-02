Eislaufen am See noch viel zu gefährlich

Auch wenn die Temperaturen derzeit deutlich unter dem Gefrierpunkt liegen, wird von einem romantischen Valentinstagsausflug zum Eislaufen am Neusiedler See dringend abgeraten. „Das Eis am See ist noch viel zu dünn und nicht tragfähig“, wird eindringlich gewarnt. Auch gebe es immer noch zu viele offene Stellen, die im schlimmsten Fall übersehen werden könnten. Es bräuchte mehrere aufeinanderfolgende frostige Tage, um ein gefahrloses Eislaufen ermöglichen zu können.