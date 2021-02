Kind in Schlepper-Bus getötet: Polizist verurteilt

Mit dem Urteil folgte das Gericht am Freitag dem Antrag der Staatsanwaltschaft. Diese hatte dem 48-jährigen Angeklagten vorgeworfen, mit seinem Schuss auf einen Kleinbus von mutmaßlichen Menschenschmugglern die offensichtliche Gefahr für die Insassen in Kauf genommen zu haben. Nach Angaben der Polizei hatte der Beamte den Schuss in der Absicht abgegeben, das Fahrzeug nach mehr als 60 Kilometern Verfolgungsjagd zum Anhalten zu bringen.