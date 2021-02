380 Maskengegner in Wiener Öffis bestraft

In der U4 stampft eine möglicherweise nicht ganz nüchterne Frau wild auf den Boden und faucht einem Fahrgast ohne Mund-Nasen-Schutz aggressiv ins Gesicht: „Keine Maske. Raus! Raus hier!“ Auch wenn die Polternde in diesem Fall recht gehabt haben mag, es gibt Menschen, die aus medizinischen Gründen keine Maske tragen dürfen (Lungenkranke etc.).