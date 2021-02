Alle Coronaviren der Welt passen in Cola-Dose

Virus-Durchmesser 1000-mal dünner als Haar

Doch so groß auch die Menge sein mag, so unvorstellbar klein ist dagegen jedes einzelne Viruspartikel. Es misst dem Forscher zufolge nur etwa 100 Nanometer, was 100 Milliardstel eines Meters entspricht. „Der Radius von SARS-CoV-2 ist etwa 1000-mal dünner als ein menschliches Haar“, führt der Mathematiker aus. Auch wenn man berücksichtigt, dass die Erreger wegen der Spikes an ihrer Oberfläche nicht exakt zusammenpassen und Zwischenräume entstehen, geht sich die Menge dennoch in eine kleine Getränkedose mit einem Fassungsvermögen von 0,33 Litern aus.