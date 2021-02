Mutation: Hacker lehnt Bevorzugung Tirols ab

Schließlich habe jedes Bundesland „fixe Impfkontingente“. Eine Absage an die Tiroler Forderung erteilte auch das Burgenland. Albrecht Prieler, Impfreferent der burgenländischen Ärztekammer und Mitglied im Nationalen Impfgremium, erklärte am Rande einer Pressekonferenz am Donnerstag diese Überlegung für „unethisch“. Älteren Personen in anderen Landesteilen könne man nicht erklären, dass sie nicht geimpft werden, weil in Tirol mehr Impfstoff angefordert werde.