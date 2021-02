Mutation: Verdachtsfälle in allen Tiroler Bezirken

Die südafrikanische Coronavirus-Mutation scheint sich in Tirol weiter auszubreiten! Wie das Land am Donnerstag bekannt gab, sind zwölf neue Verdachtsfälle aufgetreten. Inzwischen sind es insgesamt 438, davon sind 176 durch die AGES bestätigt. Verdachtsfälle gebe es mittlerweile in jedem der neun Tiroler Bezirke, die meisten im Bezirk Schwaz.