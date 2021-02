Protest gegen Plan für neue Wohnblöcke in Attersee

Negative Stellungnahmen

In etlichen Gutachtenwurde das Vorhaben äußerst kritisch bewertetet. Zum Teil fielen die Stellungnahmen negativ aus. Kastinger: „Das war eine Vorprüfung. Jetzt haben wir die beanstandeten Punkte berücksichtigt und lassen das Projekt von Ortsplanern und Sachverständigen prüfen, bevor wir das Umwidmungsverfahren an das Land schicken.“ Für die Bürgerinitiative „Gegen die Verbauung am Attersee“ sind die negativen Beurteilungenvon vor vier Jahren aber noch immer aktuell. Neben der Bodenversiegelung und der Waldzerstörung kritisieren sie auch die geplanten Umleitungen der Bäche. Bei Starkregen befürchten sie nunÜberschwemmungen.