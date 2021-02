Covid-Regeln ignoriert: Wirt muss Lokal zusperren

In Heiligenblut hat ein Wirt an rund 40 Gäste Getränke ausgeschenkt - und das trotz Lockdown. Nach der bereits dritten Anzeige greift nun die Behörde durch, der Mann muss sein Lokal schließen und erhält eine Geldstrafe. Seit Jänner steigt die Zahl der Verstöße gegen die Covid-Verordnung an...