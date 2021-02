Der neue Schulalltag: Test, Maske, geteilte Klasse

Seit Montag sitzen die Schüler wieder in der Klasse. Die „Krone“ fragte bei Lehrern nach, wie der neue Stundenplan mit Klassenteilung, Testen und Maske abläuft. In der Oberstufe funktioniert es offenbar gut, in den Volksschulen gibt es Probleme. Der Abstrich dauert lange, und an Freitagen wird erst gar nicht getestet.