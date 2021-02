Natalie Portman: Ärger über Baby-Spekulationen

Viele Hollywood-Beautys können vermutlich ein Liedchen davon singen. Ein Foto mit einer vermeintlich verdächtigen Wölbung unterm Kleidchen - und schon munkelt die Presse über eine mögliche Schwangerschaft. Passiert ist dies zuletzt auch Natalie Portman. Die 39-Jährige wurde in Australien am Rande von Dreharbeiten zum neuen „Thor“-Streifen von einem Paparazzo in einem weiten Shirt erwischt. Schnell wurde spekuliert, die Oscarpreisträgerin könnte ein drittes Baby erwarten.