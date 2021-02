Hollywood-Star Christopher Plummer (91) gestorben

Wie mehrere US-Medien berichten, ist der Hollywood-Star und Oscar-Preisträger Christopher Plummer am Freitag im Alter von 91 Jahren gestorben. Mit seiner Rolle als Oberhaupt der musikalischen Trapp-Familie in „The Sound of Music“ wurde Plummer 1958 weltberühmt. Im Jahr 2012 erhielt der gebürtige Kanadier einen Oscar als bester Nebendarsteller im Film „Beginners“. Er ist damit der älteste Gewinner in dieser Kategorie.