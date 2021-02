4000 Wiener erhalten Zweitimpfung verspätet

4000 betagte Bewohner und Angestellte, Menschen aus Hochrisikogruppen, die Mitte Jänner die erste Vakzin-Spritze in den Arm bekommen haben, müssen jetzt um „bis zu eine Woche“ länger warten, heißt es. Am 10. Februar wird eine neue Lieferung erwartet. Für die allermeisten der 4000 Wartenden wäre es die zweite Injektion und damit die Vollimmunisierung. Einige wenige haben sich für den Erststich nachgemeldet. Was bedeutet das für die Betroffenen? Die aktuelle Verzögerung sei nicht so schlimm, meint der Hacker-Sprecher. „Das vermindert die Wirksamkeit des Impfstoffes nicht.“