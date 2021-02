Fox News soll nun für Trumps Wahl-Lügen zahlen

„Die Erde ist rund, zwei plus zwei ergibt vier und Joe Biden und Kamala Harris haben die US-Präsidentschaftswahl gewonnen“, hieß es in dem Dokument. „Die Wahl war nicht gestohlen, manipuliert oder vorab festgelegt.“ Das seien die Fakten. Die Beschuldigten hätten „diese Fakten immer gekannt“, hieß es in dem 285-seitigen Papier.