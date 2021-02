Schauspielergewerkschaft dankt Trump für Austritt

Trump ist stolz auf seine Filmkarriere

Trump gehörte der Gewerkschaft seit 1989 an. Der Unternehmer und TV-Show-Gastgeber wirkte in Cameo-Auftritten in mehreren Filmen mit. Für seine Gastrolle in der Fantasy-Komödie „Mein Geist will immer nur das Eine“, die an den Kinokassen völlig floppte, holte er den Spott-Preis „Goldene Himbeere“ für besonders schlechte Darbietungen. Trump selbst ist besonders stolz auf seine Auftritte in „Kevin allein in New York“ (1992), „Zoolander“ (2001) und auf die Reality-TV-Show „The Apprentice“, wie der ehemalige Staatschef betonte.