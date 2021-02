Merkel: Viele Tote auf „letzten Metern“ verhindern

Die deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel hat davor gewarnt, angesichts der Hoffnung auf Impferfolge die nötige Vorsicht in der Corona-Pandemie zu verlieren. „Wir müssen jetzt ganz, ganz vorsichtig noch sein, damit auf den letzten Metern nicht so viele Menschen noch sterben“, sagte Merkel am Donnerstag in einem Interview mit den Sendern RTL/ntv mit Blick etwa auf die Pflege- und Altenheime.