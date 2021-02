„Diese offene Aggression macht mich betroffen“

„Krone“: Was gibt Ihnen am meisten zu denken?

Pilsl: Die Sprache und das Verständnis der Menschen. Die Leute suchen nach Schuldigen an der Situation. Die Hemmungslosigkeit in Social-Media-Foren fällt auf. Es gibt Drohungen, es fehlt die Scham. Aber auch der politische Diskurs ist anders geworden. Politiker sollten vorsichtig sein, welche Sprache sie wählen, sonst schaukelt sich das weiter auf.