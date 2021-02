US-Staat Virginia plant Todesstrafe abzuschaffen

Virginia ist Rekordhalter bei Hinrichtungen in den USA

Bis heute wurden in Virginia nach Angaben des Informationszentrums zur Todesstrafe 1391 Menschen hingerichtet - mehr als in jedem anderen Bundesstaat. Die Mehrheit der Hingerichteten waren Schwarze. Kritiker ziehen Linien zur Geschichte der Sklaverei. Während des Amerikanischen Bürgerkriegs war Virginias Hauptstadt Richmond zwischenzeitlich die Hauptstadt der Südstaaten, die für einen Erhalt der Sklaverei kämpften.