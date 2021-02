Koglers Sprecherin Gabi Zornig wechselt zu den ÖBB

Kogler: „ÖBB holen sehr erfahrenen Kommunikations-Profi“

Kogler dankte am Montag in einem Statement für Zornigs „unglaublich hohes Engagement und ihre äußerst professionelle Arbeit in den vergangenen Jahren“. „Gratulation an die ÖBB - sie holen mit Gabi Zornig einen sehr erfahrenen und hervorragend vernetzten Kommunikations-Profi an Bord. Ich wünsche Gabi alles Gute für diesen neuen beruflichen Lebensabschnitt“, war der Vizekanzler voll des Lobes.