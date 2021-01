Wirbel um Geburtenstation

Eine Schließung der Geburtenstation im Krankenhaus Oberpullendorf wird tatsächlich überlegt. Es existiert in Oberpullendorf nämlich keine Neonatologie, das heißt keine Spezialabteilung, in der Neugeborene oder Frühgeburten im Falle von Komplikationen behandelt werden können. Solche Abteilungen gibt es nur in Eisenstadt und Oberwart. Schon derzeit müssen daher Babys gegebenenfalls von Oberpullendorf mit der Rettung dorthin verlegt werden. Die neuen Pläne hätten allerdings keinerlei Priorität: „Der Planungshorizont reicht bis 2025. Wir haben also ausreichend Zeit, um die optimale Versorgung von Müttern und Babys sicherzustellen“, betont ein Krages-Sprecher.