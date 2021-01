Jeder 3. englische Polizist mit Erreger bedroht

Gewerkschaft: „Traurige Anklage gegen die Gesellschaft“

„Die zunehmende Gewalt, der Polizisten ausgesetzt sind, insbesondere die Verwendung des Virus als Waffe, stellt eine traurige Anklage gegen die Gesellschaft dar, in der wir leben“, sagte Gewerkschaftschef John Apter. Er forderte die Regierung auf, Polizisten den Schutz zuzuteilen, der ihnen gebühre. Dazu zähle auch, sie bevorzugt gegen das Coronavirus zu impfen. Die Londoner Polizei hatte jüngst mitgeteilt, dass in den vergangenen zwei Wochen insgesamt fünf Beamte an oder mit Covid-19 gestorben seien.