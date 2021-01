Die Queen lacht über ihr „Miss-Piggy-Gesicht“

Königin Elizabeth ist bekannt für ihre ausgeglichene und bedächtige Art. Doch diese bekomme hauptsächlich die Öffentlichkeit zu sehen, behauptet die königliche Biografin Sally Bedell Smith. Wer die Königin privat erlebt, merke, dass sie „viel lebendiger ist“, als sie sich gibt. Besonders auf dem Landsitz Sandringham sei die Queen fröhlich und lustig, verriet die Autorin des Buches „Elizabeth the Queen: The Life of a Modern Monarch“ jetzt dem Magazin „People“: „Sie können sie in diesem großen Haus lachen hören. Sie hat ein lautes Lachen!“