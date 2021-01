98 Fälle von mutierten Virusvarianten in Schweden

Die zunächst in England aufgetretene mutierte Variante des Coronavirus ist in Schweden mittlerweile fast 100 Mal nachgewiesen worden. Bisher seien 95 Fälle der britischen Variante registriert worden, sagte Staatsepidemiologe Anders Tegnell am Dienstag. Von der aus Südafrika stammenden Virus-Variante gebe es bisher drei Fälle in Schweden.